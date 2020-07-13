شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستعد للتعامل بالجنيه البلاستيك والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:”الخليج 365”
تجري مصر استعداداتها لإصدار النقود البلاستيك، مع بدء تشغيل المطبعة الجديدة للبنك المركزي، في العاصمة الإدارية الجديدة.
وقال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، في اجتماع «اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب»: إن العملة المصنوعة من البلاستيك، ستشمل في البداية فئة العشرة جنيهات فقط، موضحاً أن العملة المصنعة من البلاستيك تختلف فقط عن العملة المتداولة في نوع الورق، حيث ستكون من مادة «البوليمر».
وأضاف أن صدور هذه العملة البلاستيكية لن يؤدي إلى إلغاء العملة الورقية المتداولة، وسيكون من حق المواطنين استخدامها.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر تستعد للتعامل بالجنيه البلاستيك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.