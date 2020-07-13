مصر تستعد للتعامل بالجنيه البلاستيك

تجري مصر استعداداتها لإصدار النقود البلاستيك، مع بدء تشغيل المطبعة الجديدة للبنك المركزي، في العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، في اجتماع «اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب»: إن العملة المصنوعة من البلاستيك، ستشمل في البداية فئة العشرة جنيهات فقط، موضحاً أن العملة المصنعة من البلاستيك تختلف فقط عن العملة المتداولة في نوع الورق، حيث ستكون من مادة «البوليمر».

وأضاف أن صدور هذه العملة البلاستيكية لن يؤدي إلى إلغاء العملة الورقية المتداولة، وسيكون من حق المواطنين استخدامها.