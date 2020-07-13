عدن.. محال الصرافة تستأنف العمل بعد أسبوع من الإضراب

اليمن / الخليج 365



استأنفت محال الصرافة في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن جنوبي البلاد عملها، الإثنين، بعد أسبوع من الإضراب.



وقال بيان لجمعية الصرافين اليمنيين في عدن (غير حكومية) إنه تم استئناف العمل في القطاع المصرفي بكافة شركاته ومنشآته في المدينة.



وفقا للبيان جاء قرار محلات الصرافة باستئناف العمل بعد اجتماع للهيئة الإدارية لأعضاء الجمعية، نتج عنه مخرجات منها تفعيل دور الشراكة بين جمعية الصرافين والبنك المركزي والبنوك التجارية "لأداء دور فاعل يسهم في الحفاظ على استقرار العملة ومنع تدهور سعر الصرف".



وقرر المجتمعون التعاون الكامل بين شركات ومؤسسات الصرافة والبنوك التجارية، والتقيد بسعر الصرف الذي يتوافق مع الضوابط المتفق عليها مع جمعية الصرافين، دون ذكر هذه الضوابط.



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وقبل أسبوع، أعلنت جمعية الصرافين" في عدن إغلاق كافة محال الصرافة في العاصمة المؤقتة، احتجاجا على إجراءات للبنك المركزي وصفت بـ "التعسفية".



وقالت في حينه إن "البنك المركزي يمارس الإجحاف بحق الصرافين والنيل من سمعتهم، من خلال الهجوم على محلاتهم بالزي العسكري والدخول إلى المحال وطرد من فيها".



وحتى مساء الإثنين، لم يصدر تعليق من قبل البنك المركزي، غير أنه سبق أن اتهم الصرافين بالمضاربة بالعملة المحلية، ما أدى إلى تدهور الريال اليمني في السوق السوداء، مشيرا إلى وجود محلات صرافة تعمل دون ترخيص رسمي.

يأتي ذلك في ظل استمرار تراجع العملة اليمنية لمستوى قياسي، منذ أكثر من عام ونصف، ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في الأسعار.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.