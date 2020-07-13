كورونا.. 7 وفيات بالسودان و3 في الكويت ومثلها بالمغرب

عواصم عربية/ الخليج 365

ارتفعت حصيلة ضحايا فيروس كورونا، الإثنين، في كل من السودان والكويت والمغرب وسلطنة عمان وليبيا، وفق بيانات رسمية.

وقالت وزارة الصحة السودانية، إنها سجلت 7 وفيات بكورونا، و67 إصابة، إضافة لتعافي 62 مريضا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن العدد الكلي للإصابات ارتفع إلى 10 آلاف و316، بينها 657 وفاة، و5 آلاف و403 حالات تعاف.

وفي الكويت، سجلت وزارة الصحة في بيان، 3 وفيات و614 إصابة بالفيروس، و746 حالة شفاء.

وأوضحت الوزارة، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 55 ألفا و508، بينها 393 وفاة، و45 ألفا و356 حالة تعاف.

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل 3 وفيات بكورونا، و76 إصابة، وشفاء 393 مريضا.

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وأكدت الوزارة أن حصيلة الإصابات بلغت 15 ألفا و821، بينها 235 وفاة، و12 ألفا و676 حالة تعاف.

من جانبها، رصدت وزارة الصحة في سلطنة عمان، حالتي وفاة، وألفين و164 إصابة بالوباء، إضافة لتعافي 1159 مصابا.

وقالت الوزارة، في بيان، إن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 58 ألفا و179، بينها 259 وفاة، و37 ألفا و257 حالة تعاف.

في ليبيا، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض (حكومي) في بيان، تسجيل وفاة، و44 إصابة بالفيروس.

وأوضح المركز أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 1433، بينها 39 وفاة و341 حالة تعاف.

وعالميا، تجاوز عدد مصابي كورونا، حتى ظهر الإثنين، 13 مليونا و62 ألفا، توفي منهم أكثر من 572 ألفا، وتعافى ما يزيد على 7 ملايين و610 ألفا، وفق موقع "worldometer" المتخصص في رصد إحصاءات الفيروس. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.