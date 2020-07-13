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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نصيحة بسيطة جداً للوقاية من كورونا.. تعرف عليها! والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
وجّه العالم الأمريكي الحاصل على جائزة نوبل بالطب Louis Ignarro نصيحة بسيطة للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد، وذلك من خلال تقرير نشرته مجلة ScienceAlert العلمية.
وأوضح العالم Ignarro الذي يبلغ من العمر 79 عاماً، وفقاً لـ"العربية"، أنه يجب على الشخص إغلاق الفم عند التنفس واستنشاق الهواء من الأنف فقط، وإخراجه بعدها من الفم، مبيناً أن الفيروس يبدأ طريقه من الأنف أو الفم، أو الاثنين معاً وصولاً إلى خلايا الرئتين وبعدها يبدأ علمية التكاثر ويقضي على المصاب.
وقال إن التنفس من الأنف يساعد تجاويفه على إنتاج جزيء معروف علمياً باسم Nitric Oxide المولد عبر الرئتين مزيداً من الأكسيجين يصل إلى الدم، ويعمل على تعزيز المناعة ويساعد وجوده في الرئتين على مكافحة الفيروس ومنعه من التكاثر والتسبب بالالتهابات القاتلة.
وأشار إلى أن الأكسيد المعروف بـ ON يمنع تخثرات الدم وتجمعها في الأوردة ويساعد على تدفقه إلى كل الأعضاء دون حدوث جلطات تعرف بأنها أحد أعراض فيروس "كورونا".
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