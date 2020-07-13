الخارجية الروسية: موسكو تعتبر وقف إطلاق النار في ليبيا خطوة أولى نحو التسوية

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وقال نائب وزير الخارجية الروسي للصحفيين، اليوم الاثنين: "نحن مع إيجاد تسوية سياسية في ليبيا، ونحن نفعل ذلك من خلال دعم جهود ممثلي الأمم المتحدة، وكخطوة أولى، نعتبر العمل بقرار وقف لإطلاق النار من شأنه أن يهيئ الظروف للاتصال بين جميع الأطراف".

وكان فيرشينين أعلن، في وقت سابق، أن بلاده تتواصل مع جميع البلدان التي قد يكون لها تأثير على تسوية الوضع في ليبيا من خلال الأمم المتحدة، وأن التفاعل المتعدد الأطراف مستمر، بما في ذلك مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الوضع في ليبيا معقد وصعب للغاية.

وتعاني ليبيا انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، وبين الغرب حيث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، برئاسة فايز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.