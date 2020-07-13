المرور يحذر من المراوغة بسرعة بين المركبات

حذرت الإدارة العامة للمرور، قائدي المركبات من المراوغة بسرعة بين المركبات؛ كون ذلك يُعد مُخالفة للأنظمة المرورية. وبّين المرور السعودي عبر حسابه على “تويتر”، أن المراوغة بسرعة بين المركبات ترفع نسبة وقوع الحـوادث المرورية، ويعرض سلامة مستخدمي الطريق للخطر، ويزيد من صعوبة التحكم بالمركبة.

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