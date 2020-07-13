إحداث 6روضات أطفال بتعليم عسير

صدر قرار مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني ، المبني على موافقة نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي، بإحداث ست روضات أطفال بمختلف القطاعات، وذلك في إطار تطبيق المرحلة الثانية من مشروع الطفولة المبكرة ، والتسجيل بها اعتبارا من اليوم من خلال برنامج نور .

وشملت الروضات المحدثة : الروضة الملحقة بالابتدائية الثانية عشرة بحي العزيزية بخميس مشيط ، والروضة الملحقة بابتدائية التحفيظ الرابعة بحي الرصراص بخميس مشيط ، والروضة الملحقة بابتدائية الحوطة بتندحة ، والروضة الملحقة بابتدائية أسماء بنت أبي بكر بحي الرميح طريق المطار بأبها ، والروضة الملحقة بابتدائية المضيق بأحد رفيدة ، والروضة الملحقة بابتدائية وادي ثلثين بالشعف .