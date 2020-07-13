دولة عربية تحتل المرتبة الأولى كأكثر الدول أمانا في العالم

فطبقا لمؤشر الجريمة للنصف الأول لهذا العام والصادر عن الموسوعة، فقد تصدرت دولة قطر، قائمة أكثر البلدان أمانا.

بحسب ما نشرت وزارة الداخلية القطرية على صفحتها الخاصة على "تويتر": "تصدرت دولة قطر مجددا قائمة الدول الأكثر أمانا وخلوا من الجريمة على المستويين العالمي والعربي، طبقا لمؤشر الجريمة عن النصف الأول من العام 2020 الصادر عن موسوعة قاعدة البيانات العالمية (NUMBEO)، وذلك من بين 133 دولة".

وبحسب الوزارة، فإن قطر احتلت المرتبة الأولى عالميا من حيث الأمان والسلامة، بحصولها على (88.10) نقطة من جملة (100) نقطة.

وتصدر موسوعة "NUMBEO" تقاريرها سنويا منذ عام 2009، اعتمادا على قياس معدل الجريمة في دول العالم، بحسب ما نشرت الوزارة.