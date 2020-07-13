بتوجيهات حمدان بن زايد.. 600 ألف مستفيد من أضاحي «الهلال»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أطلقت الهيئة حملة مشروع الأضاحي الذي يستفيد منه 600 ألف و400 شخص هذا العام، بتكلفة تقديرية مبدئية تبلغ 11 مليوناً و775 ألف درهم.

أعلنت الهيئة - خلال المؤتمر الصحفي المرئي عن بعد، الذي عقدته مؤخراً - أن ميزانية المشروع وعدد المستفيدين قابل للزيادة بناء على دعم المحسنين والمتبرعين للحملة، وتجاوبهم مع فعالياتها.

وأكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي، أمين عام الهيئة، أن توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، بإطلاق حملة الأضاحي وتعزيز فعالياتها هذا العام، تأتي امتداداً للمبادرات التي ظلت تقدمها الهيئة منذ بداية أزمة جائحة كوفيد-19، ودورها الكبير في التصدي للجائحة، وتعزيز التدابير الوقائية والاحترازية الصادرة من قيادة الدولة الرشيدة.

قال الفلاحي إن سموه يولي برامج الهيئة ومبادراتها لتخفيف المعاناة الإنسانية اهتماماً كبيراً، وفي هذا الصدد يجيء اهتمام سموه بمشروع الأضاحي الذي تنفذه الهيئة سنوياً. وأضاف قائلاً: يوجه سموه دائماً بتبني المشاريع التي تعزز التلاحم المجتمعي وقيم العطاء. وقال: «إن حملة الأضاحي هذا العام تأتي في ظروف صحية واقتصادية واجتماعية استثنائية، بسبب جائحة كوفيد - 19، وتداعياتها عالمياً، وعلى الرغم من ذلك حرصنا في الهيئة على أن تكون الحملة هذا العام مختلفة عن سابقاتها، من حيث مخرجاتها ونتائجها وعدد المستفيدين منها.

من جهته، أكد حمود عبد الله الجنيبي نائب الأمين العام للتسويق وتنمية الموارد - خلال المؤتمر الصحفي - أن تنفيذ مشروع الأضاحي هذا العام يأتي استمراراً للمبادرات التي قامت بها الهيئة منذ بداية الأزمة الناجمة عن كوفيد-19.

وأكد أن الهيئة أكملت ترتيباتها لتعزيز فعاليات الحملة، واستقبال دعم الخيرين، إضافة إلى نشر مندوبي الهيئة في أكثر من 150 موقعاً على مستوى الدولة. وتقدم الجنيبي بالشكر والتقدير لرعاة حملة الأضاحي، وهم: بنك أبوظبي الأول، شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، مصرف أبوظبي الإسلامي، وشركة الإمارات للاتصالات، ووسائل الإعلام.

من جانبها، قالت هناء الرستماني، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في بنك أبوظبي الأول: «يسرنا التعاون مع هيئة الهلال الأحمر، أن نشارك في مثل هذه المبادرات التي تنشر السعادة في مجتمعنا».

وأكد أحمد سالم الراشدي، الرئيس الإقليمي للتمويل العقاري بمصرف أبوظبي الإسلامي، أن مشاركة المصرف في الحملة فرصة كبيرة للقيام بدور فاعل في مسيرة العطاء في الدولة.

من جهته، أعرب الدكتور أحمد بن علي النائب الأول للرئيس للاتصال المؤسسي في «مجموعة اتصالات» عن فخر اتصالات بالمشاركة في حملة الأضاحي. (وام)