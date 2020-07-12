محمد بن راشد يصدر قرارا بتعيين أعضاء لجنة دبي للطاقة النووية

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء ،بصفته حاكما لإمارة دبي، قرارا بتعيين أعضاء لجنة دبي للطاقة النووية برئاسة سعيد محمد أحمد الطاير.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات ( وام ) اليوم الاحد أن اللجنة تضم في عضويتها المهندس وليد عـلي سلمان، نائبا للرئيس، والدكتور رياض محمد بالهول، والدكتور عبدالقادر إبراهيم الخياط، والدكتور علي محمــد شاهين أحمد، والمهندس يوسف أحمد عبد الدايم نصرالله.
ووفق الوكالة ، يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
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