شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» لمريض السكري: التزم بإجراء مهم لتخرج من الفئات الأكثر خطورة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت وزارة الصحة، على أهمية التزام مرضى السكري بالخطة العلاجية والحفاظ على مستوى السكر الطبيعي.

وقالت الصحة، في تغريد عبر حسابها في “تويتر”: “إذا كنت مريضًا بالسكري فلا تهمل خطتك العلاجية في كل الظروف وحافظ على المستوى الطبيعي للسكر”.

وقالت وزارة الصحة، إذا كنت لا تعاني من أي مضاعفات السكري أو أمراض أخرى حافظ على المستوى الطبيعي للسكر واتبع الإجراءات الوقائية لتخرج من الفئات الأكثر خطورة.