شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «الأحوال المدنية» يكشف لـ«الخليج 365» حقيقة اشتراط تسجيل المواليد في مكان الولادة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نفى المتحدث باسم وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، محمد الجاسر، صحة المعلومات المتداولة حول اشتراط تسجيل المواليد في المدينة التي حدثت بها واقعة الولادة.

وقال “الجاسر” في تصريح خاص لـ”الخليج 365”: إنه يمكن تسجيل المواليد في أي مكتب تابع للأحوال المدنية بجميع مناطق المملكة”.

وأضاف: أنه “يمكن أيضًا عبر منصة أبشر تسجيل المولود وإصدار شهادة الميلاد وسجل الأسرة وطلب إيصالها للعنوان الوطني للمستفيد من خلال البريد السعودي”.

التسجيل عبر أبشر

وكانت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أوضحت خطوات وآلية تسجيل المواليد الجدد عبر منصة أبشر؛ دون الحاجة لزيارة مكاتب الأحوال المدنية.

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وذكرت “الأحوال المدنية”، أن خطوات تسجيل المواليد الجدد تبدأ “بالدخول على منصة أبشر، واختيار أبشر أفراد، ثم إدخال اسم المستخدم والرمز المرئي، ثم انقر على تسجيل الدخول”.

خطوات تسجيل المواليد

وتشمل الخطوات “اختيار خدمات من خانة (خدماتي)، ومن ثم اختر قطاع (الأحوال المدنية)، ثم اختر خدمة (تسجيل المواليد)، ثم الضغط على أيقونة التالي بعد الاطلاع على شروط ومتطلبات الخدمة”.

كما تتضمن الخطوات “الضغط على تسجيل مولود واختر تأكيد بعد مراجعة بيانات المولود، وفي حالة وجود خطأ يجب عدم استكمال تسجيل المولود ومراجعة المستشفى لتعديل البيانات”.

توصيل شهادة الميلاد

بعد تلقي رسالة تم تسجيل المولود بنجاح، اطلب توصيل الوثائق؛ بواسطة البريد من خلال الضغط على أيقونة “اختيار وثيقة”، ثم الضغط على أيقونة “اختر العنوان”، ثم تأكد من عنوان البريد، ثم اختر تأكيد طلب توصيل.