شكرا لقرائتكم خبر عن مركز جمعة الماجد ينظم «أرشيف الصور.. ذاكرة الحياة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، جلسة حوارية عن بُعد بعنوان «أرشيف الصور.. ذاكرة الحياة»، شارك في تقديمها المصور التوثيقي الإماراتي علي الشريف، وأحمد عبيد، مستشار إدارة الوثائق والأرشفة بوزارة السياحة السعودية، وأدارتها شيخة المطيري، رئيسة قسم الثقافة الوطنية والعلاقات العامة والإعلام في المركز.
وتناولت الجلسة العديد من المواضيع التي لها علاقة بالصور الفوتوغرافية مثل: أهمية أرشيفات الصور ودوافع إنشائها، وآلية جمعها والاهتمام بها، والتحليل الموضوعي لها، وتوظيفها في المشاريع الثقافية، وأهمية أرشيفات الصور الحكومية والخاصة، وأسس أرشفة الصور الفوتوغرافية وتحدياتها.
وقال أحمد عبيد: «تحظى الصور الفوتوغرافية باهتمام مجموعة كبيرة من المجالات والتخصصات، مثل المجال الصحفي والإعلامي، والمتحفي والتعليمي والفني. وهذا ما انعكس بوضوح في اختلاف تخصصات الحضور في هذا اللقاء؛ لذلك كانت بادرة طيبة من مركز جمعة الماجد بعقد مثل هذه الجلسة، وإتاحة الفرصة للتعريف بأسس ومبادئ وتحديات أرشفة الصور، وتحليلها موضوعياً، وفتح الباب لمناقشة هذا مع جمهور اللقاء».
وأكد علي الشريف أهمية الصور في تعريف الأجيال بمدى التطور الذي حصل في المجتمعات عبر التاريخ، وأنها من الركائز الأساسية الي يعتمد عليها الباحثون، حيث تستخدم الصورة كوثيقه أساسية، وتعتبرأصدق من الكلمة.
وعبر المشاركون في الجلسة عن إعجابهم بالموضوع، وأبدوا تفاعلاً من خلال الأسئلة التي تم طرحها في دردشة المنصة الإلكترونية على المحاضرين.
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