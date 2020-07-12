«النقد العربي»: 213 مليار درهم ناتج القطاع السياحي الإماراتي

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بلغ ناتج القطاع السياحة في الإمارات 58.2 مليار دولار (213.59 مليار درهم) في 2019 بحسب صندوق النقد العربي.

وقال الصندوق في تقرير حديث، إن ناتج قطاع السياحة على مستوى الدول العربية ارتفع في العام الماضي ليصل إلى 313.6 مليار دولار في عام 2019 مقابل 281.5 مليار دولار في عام 2018، مسجلاً بذلك زيادة قدرها 2.2 في المئة مقارنة بعام 2018.

وسجل ناتج القطاع السياحة أعلى مستوى له في السعودية، حيث بلغ 79.5 مليار دولار في عام 2019، يليها كل من الإمارات ومصر بناتج للقطاع بلغ 58.2 مليار دولار، و48.3 مليار دولار في عام 2019، على التوالي.

جاء ذلك في العدد الخامس عشر من سلسلة موجز سياسات حول «تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد على قطاع السياحة في الدول العربية وسياسات دعم التعافي»، التي يصدرها صندوق النقد العربي، وركزت خلاله على أهمية قطاع السياحة على المستوى العالمي، حيث يساهم القطاع بنحو 10.4% من الناتج الإجمالي العالمي.

وتمثل السياحة نحو 30% من صادرات الخدمات العالمية (1.5 تريليون دولار)، وما يصل إلى 45% من إجمالي صادرات الخدمات في البلدان النامية وفق بيانات منظمة السياحة العالمية، ما يجعل القطاع داعماً رئيسياً لجهود الحكومات لخلق الناتج وفرص العمل.

واستحوذت كل من السعودية والإمارات ومصر على أعلى حصة من إجمالي ناتج قطاع السياحة في الدول العربية، حيث بلغت حصة الدول الثلاث مجتمعة نحو 59% من إجمالي ناتج القطاع على مستوى الدول العربية، أي ما يعادل نحو 186 مليار دولار خلال عام 2019.

وأوضح الموجز أن قطاع السياحة يعتبر من أكثر الأنشطة الاقتصادية تأثراً بجائحة كورونا نتيجة لتأثر كل من جانبي العرض والطلب، على السفر والسياحة بدرجة كبيرة، بسبب القيود المفروضة على وجهات السفر، إضافة إلى قيام الدول بإلغاء رحلات الطيران للحد من تفشي الفيروس.