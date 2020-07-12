شكرا لقرائتكم خبر عن «النقد» تطلق تطبيق «ساما تهتم».. وهذه أهم خدماته لعملاء القطاع المصرفي والمالي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” رسمياً تطبيق “ساما تهتم” عبر أجهزة الهواتف الذكية “أبل ستور” و”جوجل بلاي”باللغتين العربية والإنجليزية.

وكشفت “ساما” في بيان رسمي، اليوم الأحد، أن التطبيق يساعد المستخدمَ عند التسجيل لأول مرة في إنشاء ملف جديد في النظام، حيث يمكّنه من استقبال طلبات تقديم الشكوى، واستعراض كافة الطلبات وتفاصيلها، ومتابعة مراحل سير الشكوى القائمة، والرد على استفسارات وطلبات الجهات المالية على الشكوى القائمة، إلى جانب مكتبة الطلبات المغلقة.

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كما يحتوي تطبيق “ساما تهتم” على روابط تمكّن المستخدمين (العملاء وغير العملاء) من الدخول إلى مركز الوسائط الخاصة بالتوعية (مكتبة الفيديوهات، ومكتبة الصور) للرجوع إليها للحصول على معلومات موثوقة في الثقافة المالية، والحقوق والواجبات التي نصت عليها الأنظمة واللوائح الصادرة عن المؤسسة.

الجدير بالذكر، أن مبادرة “ساما تهتم” هي منصة إلكترونية متقدمة تتيح لعملاء القطاعات المالية تقديمَ ومتابعةَ شكاواهم إلى المؤسسة في إطار يضمن سرعة المعالجة والوضوح، وذلك عن طريق التحقق بمتابعة عدد من الآليات في هذا الشأن.