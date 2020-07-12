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وأكد أن "موقف أنقرة في ليبيا أفشل مخطط قائد الجيش الوطني خليفة حفتر الهادف لاحتلال العاصمة طرابلس"، مضيفا أن "إرساء قواعد الاستقرار في ليبيا بأسرع وقت ممكن ليس لصالح الشعب الليبي فقط بل لصالح المنطقة أيضا".
وقال الرئيس التركي: "تمكنت حكومة الوفاق من إخراج الانقلابيين من طرابلس في وقت قصير وهذه المكاسب الميدانية تبشر بالسلام والأمن في كامل الأراضي الليبية... موقف تركيا المصمم أفشل خطط حفتر وداعميه الرامية لاحتلال طرابلس".
وانتقل أردوغان في حديثه إلى أزمة شرق المتوسط، وقال إن "أنقرة مفتحة على كل الاقتراحات المستندة للتعاون والتقاسم العادل في البحر التوسط ومستعدون للعمل مع الجميع على أساس هذه المبادئ... لا نريد توترا في المتوسط".
كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان يوجه دعوة للمجتمع الدولي بشأن "المرتزقة" الذين حولوا ليبيا لـ"بحيرة دم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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