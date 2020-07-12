شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وصفة عيد الأضحى.. طريقة عمل الطرب الضاني في الفرن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

تتنوع أصناف تقديم اللحوم في عيد الأضحى المبارك، وحتى تحصلين على مائدة مختلفة يمكنك إضافة الطرب الضاني المشوي اللذيذ إليها، ويمكنك إعداده بوصفتين مختلفتين فمن الممكن شويه بالفرن أو على الفحم.



طريقة عمل الطرب الضاني في الفرن

المقادير:

كيلو من اللحم المفروم.

منديل ضاني.

ثمرة من الطماطم المبشورة.

ملح وفلفل أسود.

ملعقة صغيرة من بهارات اللحم.

بصلة مفرومة.

طريقة التحضير:

نحضر المنديل الضاني ويتم غسله جيدا باستخدام الماء الدافئ.

ينقع في الخل والماء لمدة لا تقل عن ربع ساعة، ويتم غسله مرة أخرى بالماء الدافئ.

نحضر اللحم المفروم ويتم تتبيله بالبصل المفروم والملح والفلفل الأسود،

نضع بهارات اللحم والطماطم المبشورة ويتم تقليب المكونات جيدا حتى تمتزج تماما.

يتم تشكيل الخليط إلى أصابع ويتم وضعها في الثلاجة لمدة ساعة تقريبا.

نحضر الطرب ويقطع بمقاسات تناسب أصابع اللحم المفروم.

يتم لف الطرب على أصابع الكفتة، ويتم رصها في صينية مدهونة بالزيت.

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نضعها في الفرن الساخن على درجة حرارة 180 لمدة نصف ساعة تقريبا حتى النضج.

نضع الطرب تحت الشواية قليلا حتى نحصل على اللون الذهبي وبالهناء والشفاء.

طريقة شوي الطرب الضاني على الفحم

طريقة شوي الطرب الضاني على الفحم:

المقادير:

كيلو من اللحم الضاني المفروم.

نصف كيلو من الطرب الضاني.

فلفل حار مفروم.

بصلة مفرومة.

بقدونس مفروم.

ملح وفلفل أسود.

حبهان.

ورق غار.

باكو بيكنج بودر.

طريقة التحضير:

نحضر الطرب ويتم تتبيله بالملح والفلفل الأسود، وورق الغار والحبهان وماء البصل ويتم تقليبه معها جيدا.

نضع مقلاة على النار بها القليل من الزيت ويتم تشويح البصلة مع القليل من الفلفل الأسود ونتركها جانبا حتى تبرد.

نضيف إليه اللحم المفروم والبقدونس والبيكنج بودر، وتتبل بالملح والفلفل الأسود.

تخلط المكونات جيدا حتى تمتزج تماما، ويتم تشكيلها إلى أصابع متوسطة الحجم.

تفرد مناديل الطرب ويتم حشوها بأصابع اللحم المفروم ولفها عليها.

يتم شويها على الشواية الفحم المدهونة بالزيت حتى تمام النضج، وتقدم ساخنة على المائدة وبالهناء والشفاء.