بالصور… الإطاحة بـ«مُفحّط» عرض حياة الآخرين للخطر بـ«المدينة»

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير أعلنت الإدارة العامة للمرور ضبط قائد مركبة قام بممارسة التفحيط في المدينة المنورة، معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر. وذكر حساب “المرور السعودي”، في تغريدة له عبر موقع “تويتر”، إنقائد المركبة قام بممارسة التفحيط بحي المطار بالمدينة المنورة، مؤكداًأنه سيتم إحالة “المُفحّط” للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

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