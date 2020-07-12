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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لدغة البعوضة تصبح خطيرة إذا لدغتك في هذا المكان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
لا تشكل لدغات البعوض أي خطورة على حياة الإنسان سوى ما تسببه من شعور غير مريح، جراء الحكة المزعجة.
وأكدت الدكتورة لاريسا ألكسييفا إخصائية الأمراض الجلدية إنها ولكنها تصبح خطيرة في واحدة فقط. وهي إذا كانت اللدغة في الأماكن الحساسة من الجسم.
وفقا لما نقلته وكالة «نوفوستي»، وأكدت إذا كانت لدغة البعوض مثلا في منطقة العين والجفون، فإنها قد تسبب صدمة الحساسية (الحساسية المفرطة)، التي ينتج عنها اضطراب الوعي وتورم وضعف عام وغير ذلك. وفي هذه الحالة يجب اتخاذ ما يلزم لمنع حدوث مضاعفات. وتضيف، بالطبع مثل هذه الحالات نادرة، ولكن عند حدوثها يجب مراجعة الطبيب فورا.
ونصحت الإخصائية عند حصول تورم في الجفن تتوسع مساحة اللدغة وتنشا فقاعات مائية وشعورا بصعوبة التنفس، يجب تناول دواء مضاد للهستامين، واستدعاء سيارة الإسعاف. ولكن في حال لم تحصل مثل هذه التطورات، بل فقط احمرار منطقة اللدغة وحكة خفيفة، فيجب وضع كمادات باردة على هذه المنطقة، أو مراجعة إخصائي الأمراض الجلدية.
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