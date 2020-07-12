- 1/2
- 2/2
عددت وزارة الصحة من خلال مقطع فيديو، مناقب طبيب رحل قبل نحو أسبوع؛ جراء إصابته بفيروس “كورونا” المُستجد.
وبيّن الفيديو أن الطبيب الراحل ويدعى محمد ظل يعمل 20 عاماً بالمهنة دون توقف، حتى أصيب بالفيروس وتوفي على إثره.
ونوه إلى أن الراحل كان يرفض الحصول على إجازة مرضية ويعرف عنه التواضع مع المرضى، كما كان شجاعاً في مواجهة الفيروس منذ الأيام الأولى لظهوره بالمملكة، مبيناً أن زملاءه بالعمل لا يصدقون رحيله حتى الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر “الصحة” تودع أحد الأطباء المتوفين جراء “كورونا” بمقطع مؤثر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.