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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تفاصيل هاتف Galaxy Z Flip 5G المرتقب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
كشف فيديو مسرب النسخة الداعمة لشبكات الجيل الخامس 5G المرتقبة من هاتف سامسونج القابل للطي (جالاكسي زد فليب) Galaxy Z Flip.
وفي مقطع الفيديو الذي نشره صاحب التسريبات الشهير (إيفان بلاس)،ظهر الهاتف باللون البرونزي من العديد من الزوايا. ومع ذلك، لم يحتوِ المقطع على أي معلومات عن المواصفات.
وبحسب ما نشرته هيئة الاتصالات الصينية TENAA، فإن الهاتف لن يقدم أي تغيرات جوهرة، باستثناء المعالج. والنسخة القياسية من الهاتف تحتوي معالج (سنابدراجون 855بلس) Snapdragon 855Plus من كوالكوم، في حين ستأتي نسخة شبكات الجيل الخامس مع معالج (سنابدراجون 865بلس) .
ووفق موقع aitnews ،فإن (جالاكسي زد فليب 5جي) سيحتوي على كاميرتين على الجانب الخارجي، الرئيسية بدقة 12 ميجابكسل، والثانوية بدقة 10 ميجابكسل مقارنةً بكاميرتي (جالاكسي زد فليب) اللتين قدمتا دقة واحدة هي 12 ميجابكسل لكل منهما.
وأعلنت سامسونج قبل أيام رسميًا أنها تعتزم في 5 آب/ أغسطس المقبل عقد حدثها الخاص بالإعلان عن هواتف (جالاكسي نوت 20) Galaxy Note 20 في 5 آب/ أغسطس 2020، وفي الحدث ذاته، يُتوقع أن تعلن الشركة عن الجيل الثاني من هاتفها الذكي القابل للطي (جالاكسي فولد) Galaxy Fold، ونسخة تدعم شبكات الجيل الخامس 5G من الهاتف القابل للطي (جالاكسي زد فليب) Galaxy Z Flip.
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