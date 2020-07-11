مجهولون يضرمون النار في سيارات عسكرية للتحالف جنوبي العراق

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

أفاد مصدر أمني بإضرام مسلحين مجهولين، السبت، النار في 3 شاحنات تحمل معدات وسيارات لصالح قوات التحالف الدولي، جنوبي العراق.

وقال ضابط شرطة برتبة نقيب في شرطة محافظة الديوانية، للأناضول، إن "مسلحين مجهولين يستقلون سيارتين، أجبروا قافلة مؤلفة من ثلاث شاحنات على طريق الديوانية السريع على التوقف، ومن ثم أنزلوا السائقين، وهم عراقيون، قبل أن يضرموا النيران فيها".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن "الشاحنات كانت تحمل على متنها مواد غذائية ومعدات وآليات عسكرية بينها سيارات عسكرية خفيفة وأخرى همر لصالح قوات التحالف الدولي".

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وأشار إلى أن "المسلحين لاذوا بالفرار قبل وصول قوات الأمن التي قادت السائقين إلى مقر قيادة شرطة الديوانية لتدوين أقوالهم".

وتتهم الولايات المتحدة فصائل عراقية مسلحة مرتبطة بإيران، بالوقوف وراء هجمات صاروخية متكررة تستهدف سفارتها الموجودة في "المنطقة الخضراء"، وقواعدها العسكرية التي ينتشر فيها جنودها، إلى جانب قوات التحالف الدولي الأخرى في العراق.

وكانت فصائل شيعية مسلحة، بينها كتائب "حزب الله" المرتبطة بإيران، هددت باستهداف مواقع تواجد القوات الأمريكية بالعراق، إذا لم تنسحب امتثالا لقرار البرلمان القاضي بإنهاء الوجود العسكري في البلاد.

وصّوت البرلمان العراقي، في 5 يناير/ كانون الثاني الماضي، بالأغلبية على إنهاء التواجد العسكري الأجنبي على أراضي البلاد، إثر مقتل قائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني، برفقة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، في قصف جوي أمريكي قرب مطار بغداد الدولي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.