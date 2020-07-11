كورونا.. 8 وفيات بالجزائر وواحدة في اليمن

عواصم عربية / الخليج 365

سجلت الجزائر، السبت، 8 وفيات بكورونا، فيما رصد اليمن وفاة واحدة بالفيروس.

وقالت وزارة الصحة الجزائرية إنها سجلت 8 وفيات، و470 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافى 251 مريضا.



وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 18 ألفا و712، منها 1004 وفيات، و13 ألفا و375 حالة تعاف.



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وفي اليمن، أفادت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا بتسجيل وفاة و9 إصابات بالفيروس، إضافة إلى 12 حالة شفاء منه.



وأوضحت اللجنة في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 1389؛ بينها 365 وفاة، و642 حالة تعاف.

وإجمالا، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم حتى عصر السبت، 12 مليونا و725 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 564 ألفا، وتعافى أكثر من 7 ملايين و420 ألفا، وفق موقع "ورلدميتر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.