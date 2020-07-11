كورونا.. 30 وفاة بالسعودية و498 إصابة في قطر و403 بالإمارات

عواصم عربية / الخليج 365

أعلنت السعودية، السبت، تسجيل 30 وفاة جراء كورونا، فيما رصدت قطر 498 إصابة بالفيروس، والإمارات 403 حالات.

وأفادت وزارة الصحة السعودية، بأنها سجلت 30 وفاة وألفين و994 إصابة، إضافة إلى ألفين و370 حالة شفاء.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بلغ 229 ألفا و480، منها ألفان و181 وفاة، و156 ألفا و396 حالة شفاء.

وفي قطر، قالت وزارة الصحة إنها سجلت 498 إصابة، إضافة إلى 701حالة تعاف.

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وأوضحت الوزارة أن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 103 آلاف و128، منها 164 وفاة، و98 ألفا و934 حالة شفاء.

وفي الإمارات، ذكرت وزارة الصحة أنها سجلت 403 إصابات، إضافة إلى 679 حالة تعاف.

وبحسب الوزارة، بلغ إجمالي الإصابات 54 ألفا و435، منها 331 وفاة، و44 ألفا و648 حالة تعاف.

وإجمالا، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم حتى عصر السبت، 12 مليونا و707 آلاف، توفي منهم ما يزيد على 564 ألفا، وتعافى أكثر من 7 ملايين و414 ألفا، وفق موقع "ورلدميتر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.