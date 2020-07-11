«الاتحادية للموارد» تدعو لإنهاء المراجعة المرحلية خلال الشهر الجاري

دعت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، الوزارات والجهات الاتحادية لإنهاء مرحلة المراجعة المرحلية وفق آليات نظام إدارة الأداء الجديد لموظفي الحكومة الاتحادية لعام 2020، والتي تتعلق بالمراجعة المرحلية لأداء الموظف وأهدافه السنوية، وتمتد من بداية يونيو الماضي وحتى نهاية شهر يوليو الجاري، وتليها المرحلة الثالثة والأخيرة من النظام، والمخصصة للتقييم النهائي للأداء في شهر نوفمبر وتستمر حتى نهاية ديسمبر.

وقالت ليلى السويدي المدير التنفيذي لقطاع البرامج وتخطيط الموارد البشرية في الهيئة، إن المراحل الثلاث لنظام إدارة أداء الموظفين تتم إلكترونياً من خلال نظام «بياناتي»، وإن النظام والوثائق والأدلة الخاصة به متوفرة على الموقع الإلكتروني للهيئة www.fahr.gov.ae.

وبينت أنه بإمكان الموظف الدخول إلى نظام الخدمة الذاتية وهو أحد ركائز نظام «بياناتي»، والذي يعد واجهة لنظام إدارة الأداء، وإدراج الأهداف الوظيفية الخاصة به وأوزانها، ومراجعة الأهداف بشكل مباشر بين الموظف ورئيسه المباشر.

وأشارت السويدي إلى أن النظام يوفر خاصية تقييم الموظفين إلكترونياً، ويمكنهم من إرفاق الأدلة الخاصة والمستندات المطلوبة لإتمام عملية التقييم، مؤكدةً أن النظام لا يغني عن المقابلة الشخصية بين الموظف ورئيسه المباشر، وإنما هو نظام إلكتروني يساهم في أتمتة إجراءات الموارد البشرية اليدوية التقليدية، بما يسرع وتيرة العمل في الوزارات والجهات الاتحادية، ويرتقي بمنظومة إدارة رأس المال البشري في الحكومة الاتحادية ككل.

ولفتت إلى أن الهيئة أطلقت مؤخراً، النسخة الجديدة من نظام إدارة الأداء الخاص بموظفي الحكومة الاتحادية، بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2020، بشأن اعتماد نظام إدارة الأداء في الحكومة الاتحادية.