اتحاد الأجسام يتفقد الصالات الرياضية للوقوف على الجاهزية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حث اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية الأسرة الرياضية من أندية ومنتخبات وأفراد الاستفادة من البنى التحتية المميزة المتوفرة في الدولة وأبرزها الصالات والأندية الرياضية المكيفة والتي تتمتع بمواصفات عالمية، وذلك للاستعداد للموسم الجديد.

وتأتي الخطوة بعد تعذر السفر خارجياً لإقامة المعسكرات بسبب جائحة كورونا، وكان وفد من اتحاد بناء الأجسام ضم رئيس لجنة المنتخبات أحمد جوهر وبطل العالم الإماراتي الماس موسى البلوشي وعضو لجنة العلاقات العامة عبد الله اسماعيل تفقد بعض الصالات الرياضية في الدولة للوقوف على جاهزيتها.

وقال أحمد جوهر: وفقاً لتوجيهات الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة الاتحاد تتطلع أسرة بناء الأجسام للمساهمة في استعادة الرياضة الإماراتية مكانتها المعهودة، لدينا مرافق رياضية مميزة في الدولة ستساهم في عودة النشاط الرياضي بسرعة وعلى الرياضيين الاستفادة من هذه المرافق.

وأضاف: اتحاد الإمارات لبناء الأجسام لن يدخر جهداً لتقديم المشورة التي تطلب منه لدعم اللاعبين والرياضيين بصفة عامة.

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