ابتكار للشهري يحمي المخطوطات من التلف والبكتيريا

اختارت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالشراكة مع مؤسسه الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع ” موهبة “، ابتكارًا تقدم به الطالب محمد الشهري من ثانوية المملكة التابعة للإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، لحماية المخطوطات التاريخية من التلف والبكتيريا وزيادة عمرها الزمني .

وعبر “الشهري” عن سعادته باختيار ابتكاره ضمن الابتكارات الفائزة ، مشيرا إلى أن ذلك يعد دافعاً قوياً لتقديم المزيد من الابتكارات العلمية التي تعزز مكانة الطالب السعودي على كافة الأصعدة ، مثمناً الدعم الذي وجده من قبل الإدارة العامة للتعليم بعسير .

من جهته ثمن المدير العام للتعليم سعد الجوني جهود الطالب وأسرته ومدرسته وجامعة الملك خالد وإدارة الموهوبين لقاء هذا الإنجاز الذي يجسد تميز طلاب المنطقة .

وكانت ” منشآت ” قد وقع اختيارها على عشرين مشروعاً ، مقدمة من إدارات التعليم من مختلف مناطق المملكة، لتقديم جلسات استشارية لأصحابها ، لتحويلها إلى مشاريع تجارية ، ونقلها من الفكرة إلى الأثر الاقتصادي .

يذكر أن الابتكارات في مجالات علم الابتكارات، وعلم الهندسة البيئية، وفي مجال الطاقة الفيزيائية، وفي مجال الروبوتات، والأجهزة الذكية والطاقة الكيميائية ، والطب الحيوي ، والعلوم الصحية ،ونظم البرمجيات والكيمياء ، وعلم النبات .