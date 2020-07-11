شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 4 آداب مهمة عند زيارة «كبار السن» في زمن كورونا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت وزارة الصحة، على أهمية الالتزام بالتدابير والإجراءات الوقائية عند زيارة كبار السن، وذلك للحفاظ على صحتهم وسلامتهم، وللوقاية من تفشي فيروس كورونا.
وقالت “الصحة” عبر حساب “عش بصحة” على “تويتر”، إن من آداب زيارة كبار السن في زمن كورونا “عدم مصافحتهم أو تقبيلهم، لبس الكمام عند الحديث معهم”.
كما أكدت وزارة الصحة على أهمية ترك مسافة بينك وبينهم لا تقل عن مترين ولذلك من أجل الحفاظ على صحتهم وسلامتهم.
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