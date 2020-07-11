شكرا لقرائتكم خبر عن مستجدات كورونا بالمملكة.. 2994 إصابة و30 وفاة خلال الساعات الأخيرة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشفت وزارة الصحة عن مستجدات فيروس كورونا المستجد في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وسجلت الوزارة 2994 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و 30 وفاة على مدار الساعات الماضية، لافتة إلى تعافي أكثر من 2370 حالة جديدة.

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