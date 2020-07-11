شكرا لقرائتكم خبر عن جورج وسوف يخشى المعجبين في زمن «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف المطرب السوري، جورج وسوف،على هامش أول حفل «أونلاين» له عبر شبكة الإنترنت من دون جمهور، إنه لا يستطيع منع قبلات المعجبين في زمن «كورونا». وقال: «لا أستطيع أن أقول لا لأحد يرغب في تقبيلي عندما يراني، رغم أن هذا يقلقني».
وعن كيفية قضاء يومياته في الوقت الحالي، أشار وسوف إلى أنه عادة لا يخرج من المنزل، ولو فعل فإنه ينتقل من منزل إلى آخر، وأحياناً يخرج إلى الجبل.
وافتتح جورج وسوف أول حفل «أونلاين» له بأغنيته «صابر وراضي».
وترددت شائعة إصابة وسوف بفيروس «كورونا» المستجد في شهر يونيو/ حزيران الماضي، لكنه خرج لينفيها، وأكد أنه بصحة جيدة، وطالب بعدم الالتفات إلى الشائعات التي يطلقها بعضهم من حين إلى آخر.
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