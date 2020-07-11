رحيل مؤسس فرقة رضا للفنون الشعبية

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غيب الموت، أمس الجمعة، الفنان محمود رضا، أحد أبرز مؤسسي فرقة رضا للفنون الشعبية، التي ظهرت في مصر نهاية الخمسينات من القرن الماضي، عن عمر ناهز 90 عاما بعد صراع مع أمراض الشيخوخة.

وأعلنت الفنانة شيرين رضا، وفاة والدها، بعد مشوار فني حافل بالعطاء، كانت انطلاقته بتأسيس أشهر فرقة للفنون الشعبية في مصر.

ونعت د.إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، الفنان الراحل، الذي وصفته بأنه كان واحداً من أساطير الفنون الشعبية في مصر والعالم العربي، مشيرة إلى أن تصميماته للرقصات التي أدتها فرقة رضا طوال مشوارها الفني، عكست الروح المميزة للفنون الاستعراضية المصرية.

ولد محمود رضا في القاهرة عام 1930، وتخرج في كلية التجارة جامعة القاهرة منتصف الخمسينات، ليؤسس مع شقيقه على رضا، ومشاركة الموسيقي الراحل علي إسماعيل، فرقة رضا للفنون الشعبية، التي قدمت على مدار سنوات العديد من العروض الفنية، على مختلف المسارح العربية والعالمية، قبل أن تنتبه إليها السينما، فتشارك في ثلاثة من أشهر الأعمال السينمائية في الستينات، حققت إيرادات عالية، وهي فيلم «حرامي الورقة» ثم «غرام في الكرنك» و«إجازة نصف السنة».