اليوم .. إعلان نتائج الاختبار التحصيلي

أكّدت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أن إعلان نتائج الاختبار التحصيلي ستكون اليوم السبت، حسب المواعيد المُعلنة في 20 ذي القعدة 1441هـ.

جاء ذلك ردًّا من الهيئة على استفسار أحد المواطنين عبر حسابها «خدمة المستفيدين» على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قال فيه: «متى نتائج الاختبار التحصيلي؟».

وأجابت الهيئة قائلة: «عزيزي: سيتم إعلان نتائج الاختبار الفعلي حسب المواعيد المُعلنة في 20 ذي القعدة 1441هـ, بالتوفيق».وكانت الهيئة قد حثت الراغبين في الاطلاع على نتائجهم الدخول إلى الملف الخاص بالطالب واختيار النتائج وتحديد نوع الاختبار، ثم الضغط على بحث عبر الرابط بالضغط هنا.

يذكر أن الاختبار التحصيلي عقد هذا العام على عدة مراحل؛ حيث تم إجراء الاختبار التحصيلي خلال الفترة من 16–17 شوال 1441هـ الموافق 8–9 يونيو 2020م، لمن هم في المنازل.

كما تم عقد الاختبار في مقررات الاختبارات المحوسبة خلال الفترة من 16–26 شوال 1441هـ الموافق 8–18 يونيو 2020م.