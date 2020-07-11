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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحة العالمية توضح حقيقة القضاء على فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت منظمة الصحة العالمية الجمعة أن القضاء على فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 أمر غير مرجح في ظل الظروف الحالية التي يشهدها العالم.
وقال مدير برنامج الطوارئ في المنظمة مايك رايان «من غير المرجح في الأوضاع الحالية أننا نستطيع استئصال فيروس كورونا أو القضاء علية»، مشدداً على ضرورة التركيز على إخماد بؤر انتشار الفيروس في العالم.
واعتبر رايان أن هذا الأمر سيمكن من تفادي وقوع ذروات جديدة للفيروس، والعودة إلى حالة الإغلاق العام.
ويواجه العالم، منذ يناير 2020، أزمة حادة ناجمة عن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد COVID-19، الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وصنفت منظمة الصحة العالمية هذا التفشي جائحة يوم 11 مارس، وأودى الفيروس حتى الآن بحياة نحو 550 ألف شخص، وفي الوقت الذي سجلت فيه دول كثيرة كانت تعتبر سابقاً أكبر بؤر للتفشي تراجعاً للخطر، تشهد مناطق أخرى في العالم، خاصة أمريكا اللاتينية، انتشاراً متسارعاً للمرض، وسط مخاوف من حدوث موجة ثانية.
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