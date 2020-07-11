الصين تكتشف عبوات جمبري مجمد تحمل فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن بي كيسين، رئيس قسم أمن المنتجات الغذائية المستوردة في دائرة الجمارك الرئيسة في الصين إن رجال الجمارك عثروا على فيروس كورونا على عبوات جمبري أبيض مجمّد مستورد من الإكوادور.



ونقلت وكالة روسيا اليوم عن مسؤول الجمارك الصينية خلال مؤتمر صحفي: "أخذت إدارة الجمارك في مدينة داليان في 3 يوليو عينات من حاوية من الجمبري الأبيض المجمد قادمة من أمريكا الجنوبية أنتجتها شركة إكوادورية، وكانت اختبارات كورونا على ثلاث عبوات من الجمبري إيجابية" ما يعني أنها تحمل الفيروس.

واكتشفت جمارك مقاطعة شيامين أيضا في اليوم نفسه عينات إيجابية للفيروس على عبوتين من الجمبري الأبيض المجمد القادم من أمريكا الجنوبية تنتجه شركة إكوادورية.

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اللافت في الوقت ذاته أن العينات المأخوذة من الجمبري المحفوظ في العبوات كانت سلبية (أي غير مصابة).

وحذر المختصون من وجود خطر تلوث بـ"كوفيد – 19" داخل حاويات ثلاث شركات إكوادورية، إضافة إلى عبوات منتجاتها.

ويعتقد الخبراء أن نتائج الاختبار لا تشير إلى وجود احتمال عدوى، ولكن لم تتم مراعاة قواعد السلامة الصحية من قبل هذه الشركات الثلاث بشكل كامل.

وقررت سلطات الجمارك الصينية تبعا لذلك، إلغاء ترخيص هذه الشركات الثلاث في البلاد، وحظر استيراد منتجاتها مؤقتا.