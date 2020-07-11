تكنولوجيا المعلومات والبيانات وظائف ما بعد «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحقيق: محمد الماحي

بدت أزمة فيروس كورونا المستجد، منذ اندلاعها كنوع جديد من الأزمات لم ير العالم لها مثيلًا من قبل، وولدت عوامل ومحفزات تغيير في معظم جوانب حياة الناس، نتجت عنها تداعيات، صاحبها تسريح عمالة للبعض، والعمل عن بُعد بالنسبة للبعض الآخر، وإثارة العديد من التساؤلات بالنسبة إلى مستقبل الوظائف الحالية، والشكل الذي ستتخذه سواء في اختزال بعض الوظائف، أو استبدال تكنولوجيا المعلومات والبيانات بها، حتى تقوم بمهامها، أو حتى التخلي عن تلك الوظيفة نهائيًاً.

نظام جديد في العمل يفرض نفسه بآليات وأنماط حديثة

الذكاء الاصطناعي سيحدث تغييراً نوعياً بالفرص المتاحة

تقوم شركات التكنولوجيا الكبرى في العالم بتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي في الوظائف، كما يجري تطويره حتى يحل محل المعلم، والمحاسب، والموظفين الإداريين، ويمكن أن يتحقق ذلك بشكل أسرع لأن عمليات الإغلاق التي أعقبت الأزمة جعلت الناس أكثر راحة لفكرة الاتصال عن بُعد، ولا يحتاج الموظف الموجود على الشاشة إلا أن يكون شخصاً حقيقياً، بل يحتاج فقط إلى التفكير، والتصرف مثل البشر.

وكشفت الجائحة عن جوانب لم ينتبه إليها الناس من قبل في أساليب أداء العمل، والوظائف، وقد يكون ذلك هو الأمر الحاكم في سياق هذا التحول في المستقبل، وقد يترتب على استخدام التكنولوجيا الرقمية خلال أزمة «كورونا» انخفاض حجم فرص العمل المتاحة على المستوى الكلي، وإحداث تغيير نوعي فيها، حيث ينخفض الطلب على الوظائف الروتينية، وذات المهارات المنخفضة، في حين يتزايد الطلب على الوظائف التي تتطلب مهارة عالية، أو متوسطة، مثل الوظائف المرتبطة بالتعامل مع تكنولوجيا الشبكات، وحل المشكلات التقنية، وتلك التي تحتاج إلى مهارات التعامل مع الآخرين، وتصعب أتمتتها.

كما أن وتيرة هذا التغيير ستصبح أسرع من أي وقت مضى، ففي الوقت الحالي نجد أن العديد من المهن أو التخصصات عالية الطلب لم تكن موجودة منذ عشرة أعوام ماضية.



أسلوب عمل



فبينما يتزايد الحديث عن الروبوتات، والذكاء الاصطناعي، والبيانات، وكيف أن التكنولوجيا المتقدمة ستحل محل العمل الكثير من الوظائف، وستحدث تغيراً نوعياً في الفرص المتاحة، توقعت بلدية مدينة أبوظبي في نظرتها لما بعد أزمة فيروس كورونا المستجد، أن يصبح أسلوب العمل عن بُعد جزءاً أساسياً على المدى القريب، كما توقعت في ما يخص الموارد البشرية أن تتسارع وتيرة الأتمتة التي ستنتج عنها الحاجة لمهارات أكثر من ذي قبل، وتنوعها لدى الموظفين، وسيرتفع مستوى الابتكار لتلبية حاجة العمل ما يستدعي التركيز على تعزيز قدرات الموظفين، وإيجاد وظائف جديدة، مثل تكنولوجيا البيانات والمعلومات، بديلة عن الوظائف التقليدية.

وبينت أنها قامت بدراسة تحليلية لنقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات باستخدام نظام التحليل SWOT، الذي أظهر أن نقاط القوة تتمثل في استكمال التحول الرقمي بنسبة 100 % للخدمات القابلة للأتمتة، وتوفير الكفاءات وأصحاب الخبرات من الموظفين في مجال تقنية المعلومات والعديد من المجالات الحيوية الأخرى، وامتلاك البلدية بنية تحتية متطورة وتقنيات وتكنولوجيا حديثة تلبي التطلعات، والمتطلبات الجديدة.

أما نقاط الضعف فتتضمن عدم ملاءمة بيئة العمل في بعض الأحيان، (العمل من المنزل)، ما يتسبب بالتشتيت وعدم التركيز، والتواصل عن طريق الوسائل التقنية يحجب الكثير من سبل التواصل الفعال، مثل لغة الجسد، والتعابير الوجهية، والمعاني الكلامية، ما يؤدي إلى سوء الفهم في بعض الأحيان. كما أظهرت الدراسة التحليلية الفرص التي تتمثل في تشجيع الحكومات والمؤسسات على تطبيق نظام العمل عن بعد، وزيادة المرونة في العمل، وتطبيق نظام تفتيش فعال لجميع الأنشطة التي تحتاج إلى تفتيش، ويدعم الموظف والمؤسسة للعمل الميداني من دون الحاجة إلى الوجود في مقر العمل بشكل يضمن النتائج المرجوة.



التغييرات على مديين

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وأعدت دائرة الموارد البشرية بالشارقة دراسة حول تأثيرات «فيروس كورونا المستجد» على الوظائف محلياً، واستهدفت الدراسة إلقاء الضوء على التغييرات التي طرأت على أسواق العمل في ظل الجائحة التي تعتبر «عدواً غير مرئي»، حيث تناولت التغييرات على المديين المتوسط، وطويل الأجل، لمختلف القطاعات، على المستويين الحكومي، والخاص.

ثم أوصت الدراسة بأهمية توجيه المعنيين في قطاعات التوجيه الوظيفي، والإرشاد الأكاديمي، إلى توجيه الطلبة والدارسين نحو الوظائف الطبية، ووظائف تكنولوجيا البيانات وتقنية المعلومات، وتركيز أصحاب القرار على الاهتمام بهذه المجالات والوظائف، وشاغليها من الكوادر المواطنة، لمسيس الحاجة إليهم، كما تناولت في محور الوظائف المزدهرة تلك المتعلقة بشركات التكنولوجيا والخدمات والعمليات التقنية، وأمن المعلومات، التي تعمل على دعم العاملين من المنازل، الأمر الذي يفتح المجال لتطوير كل أعمال تقنية المعلومات، ويعمل على تأمين وظائف تقنية متعددة، علاوة على الوظائف التعليمية، والتدريبية، والتأهيلية المسندة بالعمليات التقنية، وتنفيذ أعمال التعليم والتدريب والتأهيل عن بعد، مثل الوظائف المتعلقة بالعلوم، والنقل، والترجمة، والنشر التكنولوجي، التي تتم عبر الإنترنت.



الاتصال والابتكار



وتركز أغلب المناقشات التي تدور حول مستقبل الوظائف ما بعد «كورونا» على كمّ الوظائف التي ستنزعها تكنولوجيا المعلومات والبيانات من الإنسان، إلا أن هذا لا يشكل أكثر من جزء «صغير» من التغيير المرتقب، فإن التكنولوجيا تعيد تشكيل عالم العمل، ليس بميكنة الإنتاج فقط، بل أيضاً بتيسير الاتصال والابتكار، وتحدث التغييرات التي تجلبها التكنولوجيا الرقمية على كلفة المعاملات، ووفورات الإنتاج الكبير، وسرعة الابتكار.

وقال المهندس خالد الشامسي مدير دائرة الحكومة الإلكترونية، في أم القيوين، ألقى الفيروس التاجي بظلاله على عالم تكنولوجيا المعلومات، وأحدث تغييراً في التوجهات الجديدة، المتوقع أن تكون الأكثر شيوعاً وأهمية بهذا المجال خلال عام العامين القادمين.

وتوقع أن تتسارع الأتمتة بعد انتهاء أزمة تفشي كوفيد-19، مع اقتران ذلك بارتفاع مستوى الابتكار وخلق وظائف جديدة، أساسها تكنولوجيا المعلومات بديلة عن الوظائف التقليدية، ما يتطلب من الموظفين تطوير مهاراتهم وتنويعها، أو استخدام مهاراتهم الأصلية في وظائف أخرى.

ويرى أنه على المدى الطويل سيصبح كثير من الفعاليات والندوات والورش رقمية، بالاعتماد على تكنولوجيا الواقع الافتراضي، والواقع المعزز ليشعر المشاركون فيها بتجارب واقعية من جميع الجوانب.

وأضاف أن دولة الإمارات أدركت مبكراً أن البيئة الرقمية في ممارسة الأعمال الحكومية ليست ترفاً، بل ضرورة حتمية لمواكبة متطلبات العصر، فأسست البنى التحتية الرقمية التي وجهت بها القيادة الرشيدة، لتوفير أسرع وأفضل الخدمات الحكومة، وأثبت هذا الاستعداد المسبق والجاهزية الفعلية؛ نجاحهما وقدرتهما في مواجهة هذا الظرف الاستثنائي لفيروس كورونا الذي ألمّ بالعالم أجمع، لتحافظ على استمرارية الأعمال في كافة القطاعات عبر التكنولوجيا بذات الجودة السابقة.



إعادة تعريف



ذهب نمط الوظيفة ما قبل فيروس كورونا بلا رجعة، تمهيداً لنظام جديد يفرض نفسه بمفاهيم مختلفة، وآليات، وأنماط جديدة في بيئة العمل، ستغير كل شيء، هكذا لخّص الأكاديمي الدكتور خالد صقر المري، رؤيته لمستقبل الوظائف ما بعد «كورونا».

وأضاف: شكّل فيروس كورونا قوة مزعزعة للنشاط البشري، تجاوزت تأثيراته العديد من القطاعات حتى لامست إعادة تعريف طبيعة الوظائف نفسها.

وقال: تؤثر تكنولوجيا المعلومات والبيانات في التوظيف باعتبارها صناعة تولد المزيد من الوظائف، وكأداة تمكن الموظفين من الحصول على أنواع جديدة من العمل بطرق جديدة، وأكثر مرونة، وتمثل الفرص الوليدة والقائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أهمية، من منطلق أن مختلف الشركات والمؤسسات تبحث عن خلق المزيد من الوظائف الجيدة ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي الإيجابي للعمالة والمجتمع.

وتابع: ويجب أن نركّز عملية التعلم على العلوم الجديدة، مثل علوم البيانات، والذكاء الاصطناعي، لأنه يدعم الكفاءة والإنتاجية لدى الموظفين، ويجعلهم يؤدون أعمالهم بشكل أفضل، مع استخدام الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، لافتاً إلى أن العمر الافتراضي للمهارة في السابق كان بين 10-15 سنة، أما اليوم فهو لا يتجاوز 5 سنوات، ووفقاً لدراسة أجرتها «آي بي إم»، فإن الموظف يحتاج إلى 36 يوماً في السنة لتحسين مهاراته الرقمية، أي أنه خلال أربع سنوات، تضاعف الوقت اللازم للتدرب على المهارات الجديدة الضرورية عشرة أضعاف، وينبغي علينا جميعاً أن نتمسك بثقافة التعلم المستمر، والدائم، حيث نستطيع تطبيق هذه الثقافة من خلال التعلم عن طريق العمل، وعن طريق المنصات الموجودة، والمؤتمرات والمسارات الجامعية.



تغيرات جذرية



تكنولوجيا المعلومات والبيانات لا تزيد، أو تقلص فرص العمل فقط، بل إنها أيضاً تغير ظروف العمل، ومن الآثار الإيجابية على جودة الوظائف، أن التكنولوجيا يمكن أن تؤدي إلى زيادة الأجور وتحسين ظروف العمل، لأنها تزيد إنتاجية الموظف، وقدراته، وتؤثر في توزيع الوظائف، لأنها تغير أنماط المهارات التي تطلبها المؤسسات.

وقال الدكتور سالم السالم، خبير موارد بشرية، إن جل الوظائف ستشهد تغييرات جذرية في الفترة القادمة، وستتشكل بطريقة مختلفة عما هو معروف تقليدياً، وهو ما سيؤثر، حسب تعبيره، في سوق العمل، وفي منظومة التعليم.

وتوقع ازدهار عدد من المهن والوظائف في فترة ما بعد أزمة كورونا، مثل محللي البيانات، وأخصائيي تكنولوجيا المعلومات، والمسوقين الإلكترونيين، وستزداد الحاجة إلى المديرين المتخصصين في مجابهة الأزمات، والمستشارين الماليين، ومديري الخدمات اللوجستية، وخبراء إدارة الوقت، كما توقع ارتفاع رواتب وأجور العاملين فيها.

وتابع: إن فيروس كورونا أصاب البيروقراطية في مقتل. فالقرارات التي كانت تتطلب سنوات لاتخاذها أصبحت تتخذ في ساعات معدودة، والتلكؤ في الانتقال إلى أساليب جديدة واستخدام تقنيات موجودة تحوّل إلى استعجال في استخدامها، مشيراً إلى أن تكنولوجيا المعلومات والبيانات والتحول الرقمي ستجعل فكرة «مكتب لكل موظف» مفهوماً من الماضي، فاستخدام المحادثات المرئية للتواصل بين زملاء العمل أصبح أكثر سهولة وأقل تكلفة. كما تتيح تكنولوجيا الواقع الافتراضي والواقع المعزز إمكانية تجميع فرق العمل من مختلف المناطق، والدول، في فضاء افتراضي واحد.

ولن يكون من المستغرب أن نرى شركات كاملة تُدار من قِبل فرق موزعة في كامل أنحاء العالم.

وتتفق شمسة صالح، الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، مع ما سبق وتضيف إليه:

طالت أزمة كورونا طريقة العمل، وغيّرت مفاهيمنا لفكرة الذهاب إلى المكتب، وطريقة تواصلنا مع الفاعلين في المؤسسات والشركات، وفرضت علينا إعادة التفكير في المهارات الرقمية الجديدة التي يتوجب على العاملين اكتسابها، بما يؤهلهم لخوض هذه المرحلة من عدم اليقين.

وقالت: ستدخل الأتمتة إلى أي وظيفة فيها تكرار إجراءات، مثل السائق، والمحاسب، وغيرهما من الوظائف التي يمكن إنجازها بشكل أسرع عن طريق الأتمتة، أو البرمجة، والتكنولوجيا. أما الوظائف التي تتضمن نوعاً من التفكير الخلّاق والنقدي، فسوف تستخدم التكنولوجيا لتصبح أكثر كفاءة وفعالية في المستقبل.

وتابعت: يمكن تقسيم المهارات الرقمية إلى قسمين: الأول هو المهارات التقنية التي تشمل تقنية البيانات وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، والقسم الآخر هو المهارات الناعمة، أو المهنية التي تشمل مهارات التواصل والنقد الخلاق والتفكير النقدي والتعاون والعمل عن بعد وروح الفريق. وتعتبر هذه المهارات من الأساسيات التي يتطلبها أي عمل. وسواء كنت تعمل من داخل المؤسسة، أو من المنزل، فأنت مضطر للعمل مع فريق قد يكون أعضاؤه موزعين في بلدان مختلفة، وينتمون إلى ثقافات مختلفة.