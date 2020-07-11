أرامكو تحدِّث أسعار البنزين

أعلنت شركة أرامكو السعودية تحديث أسعار الوقود لشهر يوليو من عام 2020، خلال الفترة من 10 يوليو الجاري حتى 10 أغسطس المقبل، موضحة أن الأسعار المحدَّثة ستكون كالآتي: بنزين 91 بـ(1.29) ريال للتر الواحد، فيما سيكون سعر لتر البنزين 95 بـ (1.44) ريال. ويبدأ تطبيق الأسعار المحدَّثة 11 يوليو 2020م.

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