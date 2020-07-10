شكرا لقرائتكم خبر عن تقني يوضح طريقة معرفة تاريخ التقاط الصورة على تطبيق «خرائط جوجل» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح المختص في المجال التقني عبد العزيز الحمادي طريقة معرفة تاريخ التقاط صورة خريطة أي مكان في تطبيق خرائط “جوجل” سواء على أجهزة الكمبيوتر أو على أجهزة الهواتف الذكية.
وأضاف في مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع”تويتر” أنه بإمكان المستخدمين تحديد تاريخ التقاط الصورة من خلال عمل تكبير “زووم” للمكان المراد معرفته، لتظهر تفصيل الصورة أسفل شاشة جهاز الكمبيوتر.
ولمعرفة الطريقة بالتفصيل عبر الفيديو التالي:-
كانت هذه تفاصيل خبر تقني يوضح طريقة معرفة تاريخ التقاط الصورة على تطبيق «خرائط جوجل» (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.