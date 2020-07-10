إصابة 50 لاعبا و47 إداريا بكورونا في الدوري السعودي

وأشارت نتائج الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى تسجيل 50 إصابة بين اللاعبين وإلى وجود 47 إصابة بين فنيي وإداريي الفرق.
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وبيّن الاتحاد أن الفحوصات أجريت في الفترة الواقعة بين 21 يونيو / حزيران حتى تاريخ 8 يوليو / تموز.
ونوّه الاتحاد السعودي إلى أن الفحوصات طبقت على 1351 شخصا تابعين لهذه الأندية.
وأشار الاتحاد في تقريره إلى أن الإصابات بين أندية دوري الأمير محمد بن سلمان من الدرجة الأولى العشرين، بلغت 25 حالة، بعد إجراء نحو 781 فحصا للاعبين والفنيين التابعين لهذه الأندية.
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