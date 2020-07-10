شكرا لقرائتكم خبر عن بلجيكا تسجل 3 حالات وفاة و147 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت بلجيكا، الجمعة، تسجيل ثلاث حالات وفاة، إضافة إلى 147 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».

وقالت وزارة الصحة العامة في بلجيكا في بيان إن الحصيلة الإجمالية للجائحة

ارتفعت بذلك إلى 9781 حالة وفاة و62357 إصابة بالفيروس.

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