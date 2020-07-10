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وقال المتحدث باسم الوزارة، إن التقرير العاجل الذي تلقاه الوزير من المكتب العمالي بالكويت أشار إلى أن المصاب، يدعى هثيم أبو السعود، من مواليد عام 1994، ودخل المستشفى منذ 4 أيام مطعونًا في بطنه، وحالته غير مستقرة.
وتحقق المباحث الجنائية الكويتية في الحادث الذي تعرض له العامل المصري، والذي لم يدل إلى الآن بأقواله نظرًا لسوء حالته، وتم تعريف القضية بأنها حالة "شروع بالقتل".
كانت هذه تفاصيل خبر مصر توجه سفارتها في الكويت بالوقوف على حالة عامل تعرض للطعن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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