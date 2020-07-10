شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: شفاء 527 إصابة بـ(كوفيد-19).. وإجمالي المتعافين 43213 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الجمعة، شفاء 527 إصابة من مرض (كوفيد-19) في الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء من المرض في دولة الكويت إلى 43213 متعافياً.

وقالت الوزارة في بيان، إنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة، والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

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