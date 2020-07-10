شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية: 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت كوريا الجنوبية الجمعة تسجيل 45 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حصيلة الجائحة إلى 13338 حالة.

ونقلت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية للأنباء، عن المراكز الكورية لمكافحة

الأمراض والوقاية منها، القول في بيان، أنه تم أيضاً تسجيل حالة وفاة جديدة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 188 حالة.

وأوضحت أن من بين الإصابات الجديدة 23 حالة قادمة من الخارج.

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