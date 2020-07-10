بعد إعادتهم.. القضاء اللبناني يحقق مع 3 سودانيين تسللوا لإسرائيل

بيروت/ وسيم سيف الدين /الخليج 365

أعلن الجيش اللبناني، الجمعة، التحقيق مع 3 سودانيين عقب إعادتهم من إسرائيل إثر تسللهم لها عبر منطقة حدودية.

وأفاد بيان للجيش بـ"توقيف دورية من المخابرات، فجر الجمعة، 3 سودانيين في بلدة العديسة (جنوب) كانوا قد دخلوا الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأضاف: "قوات العدو الإسرائيلي كانت قد اعتقلت الأشخاص الثلاثة، قبل أن تُطلق سراحهم (بعد ساعات) وتعيدهم إلى داخل الأراضي اللبنانية".

وأكد الجيش أنه يتم التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

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وفي وقت سابق الجمعة، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان، إن "استطلاعات الجيش رصدت 3 مشتبه بهم يحاولون اجتياز السياج على الحدود مع لبنان".

وأشار أدرعي أن قوات الجيش اعتقلت الأشخاص الثلاثة واستجوبتهم في الميدان.

وأواخر مايو/أيار الماضي، أعلن الجيش اللبناني، في بيان، توقيف 5 سودانيين في نقطتين حدوديتين، أثناء محاولتهم التسلل إلى إسرائيل.

ويسيطر "حزب الله" اللبناني على منطقة جنوب لبنان المحاذية للحدود مع إسرائيل.

وانسحبت القوات الإسرائيلية من الجنوب اللبناني عام 2000، ومن ثم وضعت الأمم المتحدة ما عُرف بـ"الخط الأزرق" على الحدود بينهما، لتأكيد الانسحاب، لكن الخط لم يراعِ الحدود الرسمية بشكل دقيق.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.