محافظ أحد رفيدة يدشّن مبادرة “نشامى الحي”

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دشن محافظ أحد رفيدة الأستاذ متعب المتعب، مبادرة “نشامى الحي”، والتي تنفذها لجنتي التنمية الاجتماعية في المحافظة ومركز الواديين، وذلك بحضور عدد من المسؤولين.وتحدث محافظ أحد رفيدة، في كلمة ارتجاليه نيابة عن أبناء المحافظة، عن الشكر والتقدير لأمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، لدعمه المتواصل لأبناء المنطقة في جميع المجالات والمبادرات، ثم تحدث رئيس اللجنة الأستاذ محمد بن درع، خلال عرض مقدم من لجنة التنمية الاجتماعية بالمحافظة، عن أهداف المبادرة، وتعريف للفرص الـ 12.
يُذكر أن أمير عسير، المشرف العام على مشروع “نشامى عسير” ،دشّن مساء أمس الأول، مبادرة “نشامى الحي” ، والتي تعتبر ضمن مبادرات “نشامى عسير” .
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