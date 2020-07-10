وفاة مفاجئة لحارس مرمى عراقي

ونشر نادي الطلبة بيانا قال فيه "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا نبأ وفاة حارس مرمى المنتخب الأولمبي ونادي الطلبة الرياضي كرار إبراهيم". وأضاف البيان، أن "إبراهيم توفي في بغداد بسبب (احتشاء عضلة القلب – السكتة القلبية) بعد مراجعته ل‍وزارة الشباب والرياضة بخصوص ملف الأبطال". وأفادت وسائل إعلام عراقية، بأن قوات من الشرطة عثرت على جثة كرار ابراهيم داخل سيارته في منطقة السعدون وسط العاصمة بغداد. يشار إلى أن كرار إبراهيم صاحب الـ27 عاما، من الحراس الذين برز نجمهم مع فريق نادي الميناء آخر موسمين، قبل أن ينتقل لصفوف نادي الطلبة.

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