فرنسا تدعو إسرائيل للامتناع عن اتخاذ أي قرار بضم أراض فلسطينية

باريس - سبوتنيك. وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان رسمي صدر، اليوم الجمعة، إن الرئيس إيمانويل ماكرون، أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم أمس الخميس، تطرق فيه لمسألة نية إسرائيل ضم أراض فلسطينية.
وفي هذا الصدد، قال البيان :"الرئيس ماكرون ذكّر نتنياهو بالتزام فرنسا بالسلام في الشرق الأوسط، ودعاه للامتناع عن اتخاذ أي قرار بضم الأراضي الفلسطينية".
وتابع البيان :"الرئيس ماكرون ذكّر أن هكذا خطوة تتعارض مع القانون الدولي وتهدد حل الدولتين، كما تهدد إحلال السلام العادل والدائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين".
ومن جهة ثانية، أكد الرئيس الفرنسي حرص بلاده على أمن إسرائيل وعزم بلاده العمل على خفض حدة التوتر في الشرق الأوسط، مشددا على تمسكه بروابط الصداقة والثقة التي تجمع بين فرنسا وإسرائيل.
سبق أن أعلن نتنياهو، أكثر من مرة، أن حكومته ستضم 30% من مساحة الضفة الغربية، مطلع شهر يوليو الجاري.
بدورها، أعلنت القيادة الفلسطينية، في التاسع عشر من مايو/ أيار الماضي، أن منظمة التحرير ودولة فلسطين في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية.
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