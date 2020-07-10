«مفاجآت صيف دبي» تطلق الدهشة في أرجاء المدينة

انطلقت النسخة الثالثة والعشرون من «مفاجآت صيف دبي»؛ حدث التسوق والترفيه السنوي، مساء الخميس، لتقدم سبعة أسابيع من التخفيضات والعروض الترويجية المتنوّعة في معظم مراكز التسوق والوجهات الترفيهية في دبي حتى 29 أغسطس/آب المقبل.

وشهد برج خليفة ونافورة دبي انطلاق «مفاجآت صيف دبي» لتشكّل الفرصة المثالية لقضاء أجمل الأوقات واكتشاف العروض المذهلة، بصحبة العائلة والأصدقاء.

تمتد المفاجآت إلى عدة مناطق؛ إذ يستضيف «ذا بوينت»، وجهة تجارب الطعام والتسوق في الهواء الطلق في جزيرة النخلة جميرا التي تتميز بإطلالتها على فندق «أتلانتس»، ثلاث أمسيات من الألعاب النارية وعروض الطعام ضمن مجموعة من أشهر مطاعمها. وتتزين سماء الوجهة بعروض الألعاب النارية يومياً 8:30 مساء، بين 16 و18 الجاري، بينما يمكن للمقيمين والزوار الاستمتاع بقوائم المأكولات الخاصة يومياً من 12 وحتى 18 الجاري. أما زوار «نخيل مول» في جزيرة نخلة جميرا فيمكنهم الاستمتاع بعروض فنية أثناء رحلة التسوق؛ إذ يستضيف المركز أفضل المواهب العالمية في معرض «دريمز» الذي يقام بالتعاون مع مؤسسة السركال الثقافية.

ويمكن للمتسوقين من العائلات الاستمتاع بسوق «رايب» المؤقت في «نخيل مول»، مع تشكيلة من المنتجات المحلية خلال أيام الجمعة والسبت خلال الحدث.

ويخص حدث المفاجآت الأطفال من كل الأعمار بالعديد من العروض الترفيهية المباشرة عند زيارتهم لأشهر مراكز التسوق في دبي؛ إذ تجتمع العديد من المواهب لتقدم أروع الألعاب والأغاني والعروض الكوميدية.

وتشكل فعالية «يوجا على قمة البرج» خياراً مثالياً لعشاق اللياقة البدنية والمرتفعات.

وتعود لعبة Yalla DSS خلال هذه الدورة من «مفاجآت صيف دبي» بحلة جديدة تتيح للاعبين إتمام ثلاثة تحديات تحمل روح دبي عبر الإنترنت، أو زيارة أحد المواقع التي صممت خصيصاً لهذه الفعالية.

وتستمر الفعالية من 16 الجاري حتى 29 أغسطس/آب المقبل، ويمكن للاعبين الفوز بقسائم للتسوق بعد كل مرحلة يستكملونها. ويشارك «مدهش» هذا العام في مساعدة المتسابقين على اجتياز التحديات الصعبة والفوز بجوائز رائعة.



تسوق واربح



يمكن لزوار المراكز التجارية الاستمتاع بتخفيضات لمدة 12 ساعة، من 10 صباحاً وحتى 10 ليلاً في جميع مراكز التسوق في مجموعة الفطيم في دبي. ويتاح أيضاً للزوار الحصول على تخفيضات تتراوح بين 25 و90 بالمئة على مجموعة واسعة من المنتجات، ويحصل الذين ينفقون 300 درهم على سحب للفوز بمليون نقطة من برنامج المكافآت «شير» خلال 12 ساعة، يمكن إنفاقها في مراكز التسوق في مجموعة الفطيم. وتعود المفاجآت اليومية خلال الدورة الحالية ل«مفاجآت صيف دبي» لتقدم مجموعة كبيرة من العروض تستمر ليوم واحد في أكبر المتاجر في المراكز التجارية بدبي. ويعلن عن اسم المتجر قبل 24 ساعة، ويكون العرض متاحاً لمرة واحدة يومياً، وحتى نفاد الكمية.

وتشمل العروض أيضاً تخفيضات على مختلف المنتجات ابتداء من الأزياء الفاخرة، وصولاً إلى السيارات في «سوق فستيفال» حتى 29 أغسطس/آب في «دبي فستيفال سيتي مول»، و«دبي فستيفال بلازا».

وتجمع فعالية «تسوق واربح» نخبة من أشهر وأفضل المراكز التجارية المشاركة في فعاليات موسم مفاجآت صيف دبي، وتستمر الفعالية لغاية 29 أغسطس.

ويحتضن «نخيل مول» جهازاً ضخماً يضم كرات الجوائز في ردهته المركزية، حيث سيحصل المتسوقون الذين ينفقون مبلغ 250 درهماً في أي من متاجر المركز، على فرصة الفوز بجوائز فورية . ويقدم «ابن بطوطة مول» لزواره قسائم التسوق والمطاعم والتجارب الترفيهية، إضافة إلى العديد من الجوائز القيمة عند التسوق بقيمة 200 درهم في أي من منافذ أو متاجر البيع بالتجزئة.

وفي اليوم الأخير من عرض «تسوق واربح» الموافق 29 أغسطس/آب، تقدم شركة قرقاش للسيارات والتجارة العامة، فرصة الفوز بسيارة «جي أي سي جي إس 8» الرياضية.

ويقدم «سكي دبي» ثلاثة عروض ترويجية خلال فعاليات المفاجآت لغاية 31 أغسطس.

وترحب «فوكس سينما» في «مول الإمارات» و«سيتي سنتر ديرة» و«سيتي سنتر مردف» بعشاق الأفلام، وتتيح لهم حجز صالة مخصصة للأصدقاء أو العائلة لمتابعة أحدث الأفلام الناجحة في شباك التذاكر.

ويمكن لعشاق الطهي تنمية مهاراتهم من خلال جلسات تعليم الطهو التي يقدمها نخبة من أفضل الطهاة في دبي.





إقامة ممتعة



خلال فعاليات المفاجآت، تقدم مجموعة من أشهر الفنادق والوجهات الفاخرة تجارب إقامة بأسعار مدروسة، بالإضافة إلى باقة من العروض على الغرف، بما في ذلك باقات المأكولات والمشروبات وعروض «سبا» والتجارب العائلية الممتعة.

ويحظى المتسوقون خلال «مفاجآت صيف دبي» بعروض إقامة بتخفيضات بنسبة 50% على أسعار الغرف في بعض من أبرز فنادق دبي، مثل «فيرمونت النخلة» و«موفنبيك جميرا بيتش ريزيدنس» و«أمواج روتانا جميرا بيتش ريزيدنس» و«العنوان داون تاون دبي». ويقدم فندق «جميرا زعبيل سراي النخلة» خصماً بنسبة 40% لجميع الإماراتيين والمقيمين خلال «مفاجآت صيف دبي». ويقدم فندق «شيراتون جميرا بيتش» كلفة الغرفة للضيوف على شكل عروض على المأكولات والمشروبات خلال فترة إقامتهم، كما خفض فندق «تو سيزونز» أسعار الغرف بنسبة 30%. ويقدم فندق «دوست ثاني» لضيوفه قسائم للمأكولات والمشروبات بقيمة 300 درهم عند حجز غرفة في الفندق بقيمة 450 درهماً.

وتشمل العروض خلال فترة «مفاجآت صيف دبي» عرض حجز 4 ليال مقابل سعر 3 ليال في فندق مارينا للشقق الفندقية، وأجنحة فندقية مناسبة لجميع أفراد العائلة مع وجبة فطور وألعاب للأطفال، ابتداءً من 399 درهماً غير شاملة الرسوم والضرائب في «إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي»، وأسعار حصرية لجميع المقيمين في دول التعاون الخليجي في فندق «فور بوينتس باي شيراتون» بشارع الشيخ زايد.

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حملة ضد «كورونا»



يتيح حدث «مفاجآت صيف دبي» للمتسوقين دعم جهود الإمارات في مواجهة «كوفيد-19» من خلال المشاركة في حملة المسؤولية المجتمعية التي يديرها «ميركاتو مول». يمكن التبرع بدرهم لصندوق «الإمارات وطن الإنسانية» لمواجهة تداعيات فيروس كورونا برعاية الهلال الأحمر ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، وذلك مع كل عملية شراء بقيمة 100 درهم في «ميركاتو مول». كما يحظى الزوار بفرصة الفوز بمبلغ 1000 درهم يومياً عند إنفاق 100 درهم.



أنفق واربح.. سيارة



أعلنت دبي للتجزئة، ذراع إدارة التجزئة التابعة لدبي القابضة، عن منح المقيمين والمتسوقين فرصة للفوز بسيارة جديدة كلياً من طراز «كاديلاك سي تي 5» ضمن عرض «أنفق واربح» بالتعاون مع الكندي للسيارات خلال نسخة هذا العام من المهرجان، وذلك في اثنتين من وجهاتها: «ممشى جميرا بيتش ريزيدنس»، وسوق مدينة جميرا.

ويتاح عرض «أنفق واربح» بالتعاون مع دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي حتى 25 أغسطس/آب المقبل.

وتشارك في العرض جميع المتاجر ومنافذ المأكولات والمشروبات في جميرا بيتش ريزيدنس وسوق مدينة جميرا، وستتاح الفرصة أمام جميع المتسوقين الذين ينفقون أكثر من 100 درهم في زيارة واحدة لدخول السحب على الجائزة.

وكل ما يتعين على المتسوقين فعله هو الحصول على استمارة دخول من أي منفذ تجاري بعد تقديم إيصال شراء بقيمة تزيد على 100 درهم.

ويعلن عن أسماء الفائزين خلال السحب الذي يقام الأربعاء 26 أغسطس.