صحيفة: توافق أوروبي أمريكي غير مسبوق بشأن حزب لبناني كبير

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" نقلا عن مصادر دبلوماسية أوروبية أن التزامن بين موقف ​وزير الخارجية​ الأمريكي ​مايك بومبيو​ بتحذير ​لبنان​ من استيراد ​النفط​ الإيراني وموقف نظيره الفرنسي ​جان إيف لودريان​ الذي دعا ​الحكومة اللبنانية​ إلى مساعدة ​فرنسا​ ليكون في مقدورها مساعدة لبنان، لم يكن وليد الصدفة، وإنما جاء تتويجاً للأجواء التي سادت ​اللقاء الرباعي​ الذي عقد أخيرا في ​الفاتيكان​ وضم مسؤولين من ​الولايات المتحدة​ وفرنسا و​بريطانيا​ والفاتيكان.

ولفتت المصادر إلى أن تناغم الموقف بين ​واشنطن​ و​باريس​ يحصل للمرة الأولى منذ صدور ​القرار 1559​ سنة 2004 عن ​مجلس الأمن الدولي​ الذي يدعو إلى نزع سلاح الميليشيات، بما فيها سلاح "​حزب الله​".

وأشارت المصادر إلى ان الجانب اللبناني لم يفاجأ بالموقفين الأمريكي والفرنسي، وأن لودريان سيزور ​بيروت​ قريباً وأبلغ نظيره اللبناني ناصيف حتّي بضرورة الإسراع في ​تحقيق​ الإصلاحات.