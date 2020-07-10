أحمد بن سعيد: معايير دبي تجذب السياحة العالمية

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أزمة كورونا صارت من الماضي... هذا على الأقل في دبي التي تعتمد أعلى معايير الأمن والسلامة بما يضمن عودة الحياة الى طبيعتها. في هذا السياق، يؤكد الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم جاهزية دبي لاستقبال الزوار من جميع أنحاء العالم، فيما يتوقع عدنان كاظم ارتفاع عدد الوجهات العالمية التي تطير إليها الشركة خلال الأيام القليلة المقبلة.

"الخليج 365" من دبي: حظيت التصريحات التي أدلى بها الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات لـ"سي إن إن" بأصداء واسعة، خاصة أنه أشار إلى جاهزية دبي الكاملة لاستقبال زوارها من جميع أنحاء العالم، مستعينة بأعلى معايير الأمن والسلامة، في مؤشر قوي على تجاوز أزمة كورنا التي تسببت في توقف السياحة وحركة الطيران حول العالم لفترة ليست بالقصيرة.

يقول الشيخ أحمد بن سعيد في تصريحاته لـ"سي إن إن": "أجرينا اختبارات كافية في مرحلة ما قبل العودة، ولدينا الإمكانيات والتسهيلات المتطورة، التي تجعلنا نطبق أعلى معايير الصحة والسلامة، كما أن اهتمامنا بالسياح ومن يعيشون في دولة الإمارات تجعلنا نستقبل زوارنا بما يتماشى مع البروتوكولات العالمية". يضيف "لقد أسهمت الجهود المشتركة، التي بذلتها قيادة وحكومة دولة الإمارات والجهات المعنية في قطاع السياحة، وكذلك مطارات دبي وطيران الإمارات وفلاي دبي، في إعلان مجلس السياحة والسفر العالمي دبي وجهة آمنة، وحصولها على اعتماد Safe Travels.

وتفاعلاً مع سؤال حول مقدرة دبي على تجاوز كافة الأزمات التي حدثت في المنطقة والعالم مثل الحرب الإيرانية والعراقية، وحرب الخليج، والأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008 وصولاً لأزمة كورونا، يقول الشيخ أحمد بن سعيد: "أعتقد أن الأزمة الحالية مختلفة نوعاً ما، فهي عالمية الطابع، ولا تخص دبي بمفردها، وقد حدث تعاون عالمي كبير من أجل تجاوزها، ونجح العالم حتى الآن في إعادة الحياة، ونحن في دبي واثقون من عبور هذه الفترة، ولو حدثت بوتيرة غير سريعة، لكننا على ثقة تامة من العودة الكاملة".

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من ناحيته، يؤكد الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية لدى طيران الإمارات عدنان كاظم لـ""الخليج 365"" أن عدد الوجهات العالمية التي تطير إليها الشركة في الوقت الحالي بلغ 58 وجهة، ومن المتوقع أن يستمر العدد في الصعود، وصولاً إلى كافة الوجهات والمحطات العالمية السابقة. يضيف: "خلال الأيام المقبلة سوف نقوم بتسيير رحلات أكثر، وتحديداً هذا سيحدث يومي الأحد والإثنين المقبلين، وفي الفترات القادمة عموماً".

يضيف الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية لدى طيران الإمارات لـ""الخليج 365"": "نحن في أعلى درجات الجاهزية والاستجابة للعودة الكاملة تدريجياً، والأمر يتوقف على إزالة القيود العالمية، ومن بين الأخبار الجيدة أن رحلات السياحة الأوروبية بدأت في القدوم إلى دبي، وكان من الملاحظ الإقبال الكبير من سياح أوروبا على القدوم إلى دبي، وهذا الأمر يؤكد ثقة الجميع في المعايير الصحية لدبي والإمارات".

يتابع كاظم: "على الرغم من أنه لا توجد معلومات قاطعة حول العودة الكاملة لحركة الطيران والسياحة على المستوى العالمي إلا أننا في دبي جاهزون تماماً لهذه الخطوة، ولكن بصورة تدريجية، وسوف يتوقف الأمر بالطبع على التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا، بالإضافة إلى قيام دول العالم بإزالة كافة القيود". ويعرب كاظم عن تفاؤله: "نتطلع إلى اتجاه الأوضاع نحو الأفضل خلال الأشهر القليلة المقبلة، وهدفنا بالطبع إعادة شبكة طيران الإمارات إلى طبيعتها المعهودة ما قبل أزمة كوفيد 19، حينما كانت شبكتها تخدم 143 محطة على مستوى العالم".

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