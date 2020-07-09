- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل» توضح المقصود بـ«العلامة الكيلومترية» على الطرق السريعة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت وزارة النقل، اليوم الخميس، المقصود بالعلامة الكيلومترية والتي يتم وضعها على الطرق السريعة.
وأشارت الهيئة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن العلامة الكيلومترية هي إشارة إرشادية على الطرق، توضح الموقع الحالي لسائق المركبة على الطرق السريعة لطلب المساعدة من فرق الطوارئ أثناء الحالات الطارئة.
كما أوضحت وزارة النقل الطريقة الصحيحة لقراءة العلامة الكيلومترية لطلب المساعدة في أسرع وقت ممكن في حالة الحاجة إليها.
كانت هذه تفاصيل خبر «النقل» توضح المقصود بـ«العلامة الكيلومترية» على الطرق السريعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.